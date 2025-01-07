DeepState писав, що росіяни взяли Лозову на Харківщині. У війську спростували
Аналітики проєкту DeepState вранці 7 січня повідомили, що російські війська нібито окупувати село Лозова у Харківській області. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону спростував.
"Конкретно щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз", – сказав він.
Раніше проєкт DeepState, публікуючи інтерактивну карту, повідомив про окупацію Росією таких населених пунктів як Лозова, Іванівка та Шевченко.
- Уже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.
- У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState, вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.