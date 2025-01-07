DeepState писав, що росіяни взяли Лозову на Харківщині. У війську спростували
Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики проєкту DeepState вранці 7 січня повідомили, що російські війська нібито окупувати село Лозова у Харківській області. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону спростував.

"Конкретно щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз", – сказав він.

Раніше проєкт DeepState, публікуючи інтерактивну карту, повідомив про окупацію Росією таких населених пунктів як Лозова, Іванівка та Шевченко.

DeepState стверджує, що Лозова окупована
DeepState стверджує, що Лозова окупована
Лозова відносно Харкова (Карта: DeepState)
Лозова відносно Харкова (Карта: DeepState)
  • Уже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати та штурмувати.
  • У грудні на Курахівському напрямку утворився "Успенівський мішок", звідки, за даними DeepState, вдалося вийти не всім українським воїнам. Проте у "Хортиці" запевняють, що війська не потрапили в оточення і встигли вийти.
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