DeepState писав, що росіяни взяли Лозову на Харківщині. У війську спростували

"Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз", – сказав речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов

Фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики проєкту DeepState вранці 7 січня повідомили, що російські війська нібито окупувати село Лозова у Харківській області. Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону спростував.

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"Конкретно щодо Лозової. Мені важко сказати, звідки розходиться інформація про її взяття. Інформація з місць протилежна. Немає навіть інформації про серйозні боєзіткнення там станом на зараз", – сказав він.

Раніше проєкт DeepState, публікуючи інтерактивну карту, повідомив про окупацію Росією таких населених пунктів як Лозова, Іванівка та Шевченко.

DeepState стверджує, що Лозова окупована

Лозова відносно Харкова (Карта: DeepState)