Деэскалации на границах Украины надо достигать сдерживанием России – глава МИД Польши

Европейский Союз должен достигать деэскалации вокруг Украины путем сдерживания России. Об этом после встрече министров иностранных дел ЕС заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Польское Радио.

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"Я указал, что цель Европейского Союза – снизить напряженность вокруг Украины, но эта деэскалация должна быть достигнута путем сдерживания", – заявил он.

По его словам, когда симметрия отсутствует, то это может дать стимул России для действий, направленных на ухудшение ситуации с безопасностью на восточном фланге как ЕС, так и НАТО.

Рау также подтвердил информацию, что ЕС начал работу над санкциями, которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Он заверил: ЕС в этом вопросе действует "априори, а не апостериори".

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Марк Сировой

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