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У Байдена подтвердили, что могут направить подкрепление на восточный фланг НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 23:09
У Байдена подтвердили, что могут направить подкрепление на восточный фланг НАТО - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО на случай нового витка военной агрессии России против Украины. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Если мы вспомним 2014 год, многие наши союзники по НАТО были готовы увеличить присутствие (на восточном фланге, – ред.), дополнительно разместить войска на ротационной основе. Определенно эти меры (США, – ред.) рассматривают на случай, если Россия примет решение напасть на Украину", – заявила Псаки.

Ранее о возможном направлении подкрепления на восточный фланг НАТО сообщали СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников.

СПРАВКА. По данным украинской и западных разведок, сейчас численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации. По словам президента Владимира Зеленского глава РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины. 
  • Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Россия готовится к войне с Украиной, и эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву.
  • Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба и помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид скоординировали позиции Украины и США перед ее визитом в Москву. Донфрид согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины". 

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Вадим Ребрина
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Россия нато агрессия джен псаки
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