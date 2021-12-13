У Байдена подтвердили, что могут направить подкрепление на восточный фланг НАТО
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО на случай нового витка военной агрессии России против Украины. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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"Если мы вспомним 2014 год, многие наши союзники по НАТО были готовы увеличить присутствие (на восточном фланге, – ред.), дополнительно разместить войска на ротационной основе. Определенно эти меры (США, – ред.) рассматривают на случай, если Россия примет решение напасть на Украину", – заявила Псаки.
Ранее о возможном направлении подкрепления на восточный фланг НАТО сообщали СМИ со ссылкой на неназванных высокопоставленных американских чиновников.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Россия готовится к войне с Украиной, и эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву.
- Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба и помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид скоординировали позиции Украины и США перед ее визитом в Москву. Донфрид согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины".
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