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30.05.2019, 16:49

"Декларация" Вакарчука: две квартиры, Range Rover, нет офшоров

"Декларация" Вакарчука: две квартиры, Range Rover, нет офшоров - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

За 2018 год Святослав Вакарчук заработал 5 млн грн, а за три последних - 20 млн грн

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук в интервью LIGA.net рассказал о своих деньгах. По его словам, у него есть две квартиры, автомобиль Range Rover, около 12 млн грн в банке. А за 2018 год он заработал дивидентов на 5 млн грн. При этом 2-3 млн грн вложил в партию Голос (читайте полную версию интервью: "Мы - это голос антипопулистов").

"У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета - на них около 12 млн. грн. У меня две квартиры в Киеве, но в одной я давно не живу", -  раскрыл основные данные своей декларации Вакарчук.

По словам музыканта, каждый год он зарабатывает разные суммы. "За три года я получил 20 млн грн дивидендов, а за 2018 год - 5 млн грн", - отметил он.

Также лидер партии Голос заявил, что не владеет недвижимостью за границей, например - виллами: "У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал".

Вакарчук также добавил, что у него нет оффшорных компаний, и он не связан в бизнесе с олигархами.

Читайте все интервью: Вакарчук: "Если бы политики работали - этого интервью бы не было"

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Теги: Святослав Вакарчук, декларации
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