Дела Майдана. Судье, бывшему следователю и экс-прокурору сообщили о подозрении
Сегодня, 20 января, Госбюро расследований сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане бывшему следователю, экс-прокурору и действующему судье, которые занимали должности во времена правления экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Уточняется, что о подозрении сообщили:
– бывшему следователю Деснянского райуправления ГУМВД Украины в Киеве;
– бывшему старшему прокурору столичного отдела прокуратуры, который сейчас занимается адвокатской деятельностью;
– действующему судье одного из районных судов Киева.
По данным следствия, сотрудник полиции 14 февраля 2014 года неправомерно составил протокол задержания участника акции протеста за якобы участие в массовых беспорядках.
На основании этого документа следователь и прокурор сообщили задержанному о подозрении, не располагая доказательствами о совершении преступления. Затем они инициировали заключение обвиняемого под стражу.
По результатам рассмотрения дела судья принял решение о применении к мужчине незаконного домашнего ареста.
По данным ГБР, мотив действий обвиняемых – незаконное препятствование акциям протестов в поддержку Революции достоинства.
- 2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
- 5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".
- В конце ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления Януковича.
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