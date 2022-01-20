Дела Майдана. Судье, бывшему следователю и экс-прокурору сообщили о подозрении

Сегодня, 20 января, Госбюро расследований сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане бывшему следователю, экс-прокурору и действующему судье, которые занимали должности во времена правления экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Уточняется, что о подозрении сообщили:

– бывшему следователю Деснянского райуправления ГУМВД Украины в Киеве;

– бывшему старшему прокурору столичного отдела прокуратуры, который сейчас занимается адвокатской деятельностью;

– действующему судье одного из районных судов Киева.

По данным следствия, сотрудник полиции 14 февраля 2014 года неправомерно составил протокол задержания участника акции протеста за якобы участие в массовых беспорядках.

На основании этого документа следователь и прокурор сообщили задержанному о подозрении, не располагая доказательствами о совершении преступления. Затем они инициировали заключение обвиняемого под стражу.

По результатам рассмотрения дела судья принял решение о применении к мужчине незаконного домашнего ареста.

По данным ГБР, мотив действий обвиняемых – незаконное препятствование акциям протестов в поддержку Революции достоинства.

2 августа 2021-го суд разрешил расследование против Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

5 ноября Госбюро заявило о сообщении о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Адвокат Януковича в комментарии LIGA.net опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан".

опроверг получение сообщения о подозрении, назвав информацию ГРБ "очередным обманом всех украинских граждан". В конце ноября ГБР сообщило о новых подозрениях в преступлениях на Майдане девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления Януковича.

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Яна Катасонова

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