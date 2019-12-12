Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело бронежилетов. Полковнику Почтаренко отменили гауптвахту

Дело бронежилетов. Полковнику Почтаренко отменили гауптвахту - Фото
Сергей Почтаренко (фото - странца военного в Facebook)
12.12.2019, 08:41

Бывший боец добровольческого 3 батальона Феникс 79 бригады ВСУ, который проходит по делу о "некачественных бронежилетах", отправлен под домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения полковнику ВСУ Сергею Почтаренко, которого Госбюро расследований считает одним из подозреваемых по "делу бронежилетов": вместо двух месяцев гауптвахты с залогом почти 77 млн грн боевому офицеру назначили круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил 5 канал.

Почтаренко заявил, что обвинения - безосновательные. Скрываться от следствия он не собирается: "Считаю, что содержание под стражей - попытка стороны обвинения лишить меня воли и заставить давать ложные показания".

Читайте колонку: ГБР уполномочен завалить

На поруки военного хотят взять начальник департамента патрульной полиции и "киборг" ДАП Евгений "Маршал" Жуков, ветеран войны на Донбассе Семен "Браво" Колейник и бывший автогонщик, волонтер Алексей Мочанов.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Позднее залог Марченко снизили. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".

Напишите нам
ТЕМП-3000 бронежилет Дмитрий Марченко Сергей Почтаренко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 