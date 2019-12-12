Дело бронежилетов. Полковнику Почтаренко отменили гауптвахту

Сергей Почтаренко (фото - странца военного в Facebook)

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения полковнику ВСУ Сергею Почтаренко, которого Госбюро расследований считает одним из подозреваемых по "делу бронежилетов": вместо двух месяцев гауптвахты с залогом почти 77 млн грн боевому офицеру назначили круглосуточный домашний арест. Об этом сообщил 5 канал.

Почтаренко заявил, что обвинения - безосновательные. Скрываться от следствия он не собирается: "Считаю, что содержание под стражей - попытка стороны обвинения лишить меня воли и заставить давать ложные показания".

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На поруки военного хотят взять начальник департамента патрульной полиции и "киборг" ДАП Евгений "Маршал" Жуков, ветеран войны на Донбассе Семен "Браво" Колейник и бывший автогонщик, волонтер Алексей Мочанов.

Справка. В июле 2019-го Госбюро расследований обнародовало аудио разговоров неких людей о поставках бронежилетов в ВСУ. В ГБР утверждают, что чиновники МО знали, что бронежилеты "простреливаются", но все равно приняли продукцию на 176 млн грн. 11 ноября Печерский райсуд Киева арестовал начальника ГУРСМО Дмитрия Марченко и его зама Почтаренко с залогом почти 77 млн грн каждому: их подозревают в "создании преступной группы", которая поставила те самые бронежилеты. Позднее залог Марченко снизили. Директор ГБР Труба написал, что "следствие считает - эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов".