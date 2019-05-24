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24.05.2019, 18:24

Дело Гандзюк. Мангер готов пройти полиграф в ЕС или США - адвокат

Дело Гандзюк. Мангер готов пройти полиграф в ЕС или США - адвокат - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Подозреваемый в деле об убийстве Гандзюк готов пройти проверку на полиграфе в любой стране, которую укажет отец убитой

Подозреваемый в деле об убийстве Екатерины Гандзюк глава Херсонского областного совета Владислав Мангер готов пройти проверку на полиграфе в любой стране Евросоюза или в США. Об этом сообщает его адвокат Дмитрий Ильченко в Facebook.

"Как только Мангеру будет возвращен заграничный паспорт, мы готовы пройти полиграф в той стране, на которую укажет отец Катерины Гандзюк - среди стран ЕС или США. Пусть называет, поедем и сдадим. Пусть, наконец, уймутся эти "псевдо-активисты" и прекратят мешать следствию искать настоящего виновника", - заявил адвокат.

Ранее сегодня Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе, которая якобы подтвердила его невиновность. Однако следствие Генпрокуратуры отказывается принимать результаты исследования.

В конце апреля пяти подозреваемым в покушении на убийство Гандзюк ГПУ изменила подозрение с совершения убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Следователи теперь считают, что у подозреваемых не было умысла убивать активистку. 7 мая обвинительный акт против них передан в суд.

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Теги: убийство гандзюк, владислав мангер, Екатерина Гандзюе
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