Дело Гладковского. НАБУ и САП завершили следствие по двум эпизодам: подробности

Олег Гладковский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17 440 000 грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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В САП заявляют, что следователи установили, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", доли в уставном капитале которой принадлежали ему и его близким.

В САП утверждают, что Гладковский якобы обеспечил включение в гособоронзаказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия Автосборочный завод №2, входящего в состав Богдан Моторс.

В то же время, по данным прокруатуры, бывший замминистра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках гособоронзаказа вышеупомянутых грузовых автомобилей.

В САП отмечают, что компания получила заказ, несмотря на то, что автомобили не соответствовали требованиям правительства по уровню локализации (объем работ по созданию транспортного средства непосредственно в Украине с целью поддержания отечественного производителя), который должен составлять не менее 60%, а составлял всего 10%.

Кроме того выяснилось, пишут в САП, что договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирования цены товаров. Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена, и фирме незаконно переплатили 17 440 000 гривен.

Также, САП инкриминирует Гладковскому внесение недостоверных сведений в декларацию. По данным прокуроров, экс-чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно, а именно $54 000 за 2016 год, $63 000 за 2017-ый и $47 500 за 2018-й.

Отмечается, что досудебное расследование по делу завершено. Материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

17 октября 2019 г Гладковского задержали детективы НАБУ, когда он якобы намеревался покинуть Украину.

Ему объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

По версии следствия, Гладковский использовал власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды предприятием Богдан Моторс, в котором он является конечным собственником. Гладковский якобы обеспечил включение в гособоронзаказ грузовиков МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, в результате чего государству были нанесены убытки в размере более 10,6 млн грн.

Сам Гладковский заявил , что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

В 20-х числах октября Гладковский вышел из СИЗО под залог в размере 10,6 млн грн, который внесла его семья.