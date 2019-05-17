Дело Маркива: Обвинение использует фейковое письмо - МВД

Фото: пресс-служба МВД

В материалах дела гвардейца Виталия Маркива, суд над которым проходит в итальянском городе Павия, сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Нацгвардии. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Для того, чтобы опровергнуть это в суде показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Отмечается, что впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".

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В МВД заявляют, что, по мнению авторов фальшивки, это письмо должно дискредитировать перед итальянским правосудием объективные показания украинских свидетелей - военнослужащих НГУ. Аваков назвал это проявлением гибридной войны, к которой европейцы еще не привыкли.

Глава МВД отметил, что защита Маркива настаивает на том, чтобы сторона обвинения приехала на место происшествия в Славянск и сама убедилась в абсурдности обвинений в адрес украинского солдата. Отмечается, что МВД готово содействовать итальянским правоохранительным органам в этом и обеспечить проведение следственных действий.

Сегодня, 17 мая, Аваков встретился с Маркивым, а руководство МВД и НГУ дают показания в Италии в защиту гвардейца.

Судебный процесс по делу Маркива начался в июле 2018 года.

29-летнего украинца обвиняют в причастности к гибели в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли, российского переводчика Андрея Миронова и в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона. Сотрудники массмедиа и переводчик попали под обстрел 24 мая 2014 года у Славянска Донецкой области.