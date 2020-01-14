Дело Майдана. Суд устанавливает, почему нет экс-беркутовцев

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Судья Святошинского райсуда Киева Сергей Дячук не имеет официальной информации о причинах отсутствия и местонахождении пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Судья отметил, что знает об обмене бывших беркутовцев "исключительно из СМИ". Никакой официальной информации по этому поводу Святошинский районный суд "на момент захода в помещение не получил".

Кроме того в суд не поступало решение Апелляционного суда, который изменил обвиняемым меру пресечения, сообщает ТСН.

Адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко сказал, что в последний раз общался со своими подзащитными 29 декабря, когда их доставили на КПВВ "Майорское" для обмена.

"Более 2 недели не имеем контактов с нашими подзащитными... И у нас как у защитников даже нет полного текста судебного решения, принятого 28 декабря (об изменении меры пресечения на личное обязательство, - ред.)", - сказал адвокат.

Во время слушания дела защитники пострадавших выразили недоверие новому составу прокуроров. Сейчас судьи ушли в совещательную комнату принимать решение по этому поводу.

29 декабря в ходе обмена в Украину вернулись 76 заложников боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, на временно оккупированные территории отправились 124 человека. Из российских тюрем Кремль не выпустил ни одного украинского политзаключенного. Украина же, несмотря на общественные протесты, в числе прочих отдала России пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Майдане, до завершения суда по их делу. Суд просто изменил им меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство. Пострадавшие в этом деле высказались против такого решения, так как оно сделает невозможным завершение судебного процесса по делам Майдана.