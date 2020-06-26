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Дело МН17 будет рассмотрено по сути, вероятно, в феврале 2021 года

Дело МН17 будет рассмотрено по сути, вероятно, в феврале 2021 года - Фото
Скриншот с видео
26.06.2020, 22:11

В Нидерландах завершилось девятое судебное заседание по делу МН17

В Нидерландах завершилось девятое судебное заседание по делу МН17, следующее состоится 3 июля. Прокуроры предлагают перейти к рассмотрению дела по сути в феврале-марте 2021 года. Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

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В июле суд должен объявить свое решение по запросам со стороны адвокатов одного из обвиняемых - подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова. В частности, они требуют дополнительной проверки доказательств, представленных нидерландскими прокурорами, больше внимания другим версиям трагедии, а также допросить около 100 свидетелей и экспертов.

Прокуроры считают это ходатайство необоснованным. Они отмечают, что версия о "военном самолете" была рассмотрена и отброшена, так как улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук".

В связи с тем, что адвокаты Пулатова и родственников погибших рейса МН17 заявили, что им нужно больше времени для подготовки, прокуроры предлагают перейти к рассмотрению дела по существу в феврале-марте 2021 года. На май-июнь 2021 г планируются выступления в суде родственников погибших.

Вадим Ребрина
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