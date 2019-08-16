Гримчаку взяточничество не инкриминируют

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, потому что он не планировал злоупотреблять служебным положением. Об этом заявили прокуроры во время заседания суда в Чернигове, где Гримчаку выбирают меру пресечения, передает Hromadske.

По словам прокуроров, Гримчака подозревают в том, что он "совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами".

По данным следствия, замминистра якобы обещал повлиять на Верховный суд и министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Также следствие считает, что подозреваемый "совершал конспирологические действия" - сам не получал деньги, а поручил это "помощнику" Игорю Овдиенко.

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