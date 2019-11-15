Дело о взятке в ОП. Суд отправил чиновницу под домашний арест

Светлана Кондзеля (фото - facebook.com/sinatle.december)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на срок в два месяца директору департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлане Кондзеле по делу о мошенничестве и предложении взятки.

Также суд обязал Кондзелю сдать свои паспорта.

12 декабря НАБУ задержало Кондзелю, экс-заместителя министра культуры Викторию Лесничую и еще одного соучастника.

По данным правоохранителей, они требовали от физического лица $300000 неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины.

В НАБУ сообщили, что фигурантов задержали после получения первого транша в сумме $150000.

Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество, а также законченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК).

Суд отправил Лесничую под стражу на два месяца с альтернативой залога в размере 576 300 грн.