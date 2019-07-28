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Дело ОАСК: Луценко пообещал принять решение о подозрениях судьям

Дело ОАСК: Луценко пообещал принять решение о подозрениях судьям - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.07.2019, 21:32

Генпрокурор вернется к работе 31 июля

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски. Об этом он сказал в комментарии Громадському.

"Приеду в среду приму объективное решение", - соообщил Луценко.

Отмечается, что генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который говорил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи. По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко говорит, что Горбатюк к нему не обращался.

26 июля следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в Окружной админсуд. Группу создали для расследований деятельности судей в период их работы во время Революции Достоинства. Однако во время сбора данных следствие задокументировало признаки других криминальных нарушений, не связанных с событиями на Майдане: вмешательство в работу ВККС, в том числе, попытки повлиять на кадровые решения, и шантаж. Сообщалось, что прокуратура готовит подозрения по факту вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей четырем судьям Окружного админсуда.

НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал из фальшивкой

Сегодня, 28 июля, Горбатюк сказал, что большая часть доказательств по делу ОАСК уничтожена. "Однако злоупотребление столь масштабны, нарушений так много, что невозможно все уничтожить", - добавил он.

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