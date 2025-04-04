Дело об обороне Харьковской области: суд отпустил под домашний арест полковника Лапина

20 января 2025 г. ГБР и СБУ задержали трех офицеров по подозрению в провале обороны Харьковской области во время наступления россиян в 2024 году

Илья Лапин (Фото: Общественное радио)

Суд изменил меру пресечения полковнику Илье Лапину по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области – его отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора судом принято решение об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с возможностью покидать домовладение для проведения лечения", – говорится в пресс-релизе.

В Офисе генпрокурора отметили, что сами ходатайствовали об изменении меры пресечения. Аргументировали тем, что Лапин в пожилом возрасте, у него многочисленные заболевания и ухудшение здоровья.

Это произошло после того, как во время судебного заседания 19 марта Лапину внезапно стало плохо.