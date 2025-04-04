Справа про провал оборони Харківщини: суд відпустив під домашній арешт полковника Лапіна

20 січня 2025 року ДБР і СБУ затримали трьох офіцерів за підозрою у провалі оборони Харківщини під час наступу росіян у 2024 році

Ілля Лапін (Фото: Громадське радіо)

Суд змінив запобіжний захід полковнику Іллі Лапіну у справі про неналежну оборону Харківської області – його відпустили під домашній арешт. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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"За результатами розгляду клопотання прокурора судом ухвалено рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування", – йдеться у пресрелізі.

В Офісі генпрокурора зазначили, що самі клопотали про зміну запобіжного заходу. Аргументували тим, що Лапін у похилому віці, має численні захворювання й погіршення здоров'я.

Це сталося після того, як під час судового засідання 19 березня Лапіну раптово стало зле.