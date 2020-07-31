Дело против Порошенко из-за томоса закрыто - ГБР

Дело против пятого президента Петра Порошенко из-за якобы разжигания межрелигиозной вражды закрыто, заявляют в ГБР

Государственное бюро расследований закрыло уголовное дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ" против пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР со ссылкой на и.о. директора ГБР Александра Соколова.

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"Это дело сейчас закрыто. Следователи не установили признаков уголовного правонарушения, подпадающих под статью 161 УК Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений", - цитируют Соколова в ГБР.

По словам Соколова, это дело касалось не томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он считает, что отмена регистрации УПЦ КП должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

18 июня Порошенко заявил, что против него открыто дело "за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания ПЦУ".

В тот же день в ГБР сообщили, что дело открыто по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата.

Владислав Сердюк

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