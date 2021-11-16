Дело Шеремета. Аваков заявил, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко могли сотрудничать с СБУ

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что трое подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета могли сотрудничать со Службой безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

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По словам Авакова, в присутствии президента Владимира Зеленского и тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки он обращал внимание на то, что записи трех видеокамер с места преступления, которые изымали сотрудники СБУ, пропали, "и хорошо бы эту тему раскрыть".

Также Аваков заявил, что обращался с этим с главе СБУ Ивану Баканову, и тот провел внутреннее расследование.

"Но выводы того расследования: "ничего не пропало, ничего у нас не было, і це безпідставне звинувачення". Я до сих пор с этим не согласен", – заявил Аваков.

На вопрос, сотрудничали ли Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко с СБУ, Аваков ответил: "Есть такая у меня дальняя мысль".

По мнению экс-министра, трое подозреваемых по делу об убийстве Шеремета были исполнителями.

"Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор", – сказал он.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых в деле об убийстве Шеремета: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Сейчас суд рассматривает обвинительный акт против них. Дугарь выпустили из СИЗО под залог, Антоненко и Кузьменко – под ночным домашний арестом.

20 мая 2021-го в ходе пресс-конференции на заводе Антонов Зеленский прокомментировал ситуацию с делом Шеремета, заявив - Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно.

13 июля Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.

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Оксана Житнюк

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