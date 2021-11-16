UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дело Шеремета. Аваков заявил, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко могли сотрудничать с СБУ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 10:47
Дело Шеремета. Аваков заявил, что Антоненко, Дугарь и Кузьменко могли сотрудничать с СБУ - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что трое подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета могли сотрудничать со Службой безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Авакова, в присутствии президента Владимира Зеленского и тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки он обращал внимание на то, что записи трех видеокамер с места преступления, которые изымали сотрудники СБУ, пропали, "и хорошо бы эту тему раскрыть".

Также Аваков заявил, что обращался с этим с главе СБУ Ивану Баканову, и тот провел внутреннее расследование.

"Но выводы того расследования: "ничего не пропало, ничего у нас не было, і це безпідставне звинувачення". Я до сих пор с этим не согласен", – заявил Аваков.

На вопрос, сотрудничали ли Андрей Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко с СБУ, Аваков ответил: "Есть такая у меня дальняя мысль".

По мнению экс-министра, трое подозреваемых по делу об убийстве Шеремета были исполнителями.

"Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор", – сказал он.

  • В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых в деле об убийстве Шеремета: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко
  • Сейчас суд рассматривает обвинительный акт против них. Дугарь выпустили из СИЗО под залог, Антоненко и Кузьменко – под ночным домашний арестом. 
  • 20 мая 2021-го в ходе пресс-конференции на заводе Антонов Зеленский прокомментировал ситуацию с делом Шеремета, заявив - Аваков не останется министром, если людей осудили незаконно.
  • 13 июля Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.

Читайте также: "Зеленскому тяжело отмыться от брифинга". Интервью Андрея Антоненко – за минуту

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу арсен аваков Павел Шеремет андрей антоненко Юлия Кузьменко Яна Дугарь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 