Дело Шеремета: суд изменил Антоненко круглосуточный домашний арест на ночной

Суд изменил меру пресечения музыканту и добровольцу АТО Андрею Антоненко, который проходит как подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, на ночной домашний арест. Трансляция из зала суда велась на Facebook-странице Рух опору капітуляції.

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Шевченковский суд Киева 27 сентября частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения – ее изменили с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Подозреваемый должен находиться дома с 23:00 до 06:00 и носить электронный браслет.

По решению суда, Антоненко будет под ночным домашним арестом до 27 ноября включительно – два месяца.

Также на сегодняшнем заседании суд продлил на два месяца ночной домашний арест еще одной подозреваемой – Юлии Кузьменко. Яне Дугарь, которая тоже проходит как подозреваемая в деле Шеремета, суд продлил действие личного обязательства.

Адвокат Денис Ломанов сообщил, что Кузьменко вернули изъятые во время обысков вещи, а Дугарь – нет.

20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности тогдашний глава МВД Аваков, президент Зеленский и на тот момент генпрокурор Рябошапка.

Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подозреваемых.

В июле 2020-го суд смягчил меру пресечения одной из подозреваемых Яне Дугарь. С нее сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.

30 апреля 2021-го суд отпустил Антоненко под домашний арест.

4 августа подозреваемой Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест.

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Оксана Житнюк

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