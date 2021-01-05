Дело Шеремета. МВД еще в декабре получило материалы о беларуских спецслужбах – Аваков

Материалы об обсуждении в 2012 году беларускими спецслужбами возможного убийства журналиста Павла Шеремета украинские правоохранители получили еще в декабре. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Суспільне.

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По его словам, Украина уже договорилась о проведении следственных действий в Европе в январе.

Аваков заявил, что в распоряжении МВД есть больше материалов, чем опубликованные беларуским экс-спецназовцем Игорем Макаром. Документы сейчас изучают. Он также пообещал информировать общество "если что-то будет сверхважное".

Министр также рассказал, что дело о заказчиках убийства журналиста разделено на две части и расследование продолжается при участии Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

"Есть исполнители, а есть заказчики. Между исполнителями и заказчиками может быть любой, вы, например, не дай Бог. Или некий Иван Иванович. Какая спецслужба. Или россияне через беларусов. Или беларусы через русских. Или наши через наших. Понимаете, здесь очень все сложно. Нужно быть очень точными в этой ситуации", – сказал министр.

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Вчера, 4 января, Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии.

В МВД отреагировали, заявив, что в декабре 2020 года получили через разведку информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета.

Нацполиция запланировала следственные действия с Макаром.

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Наталия Медведева

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