UA

Дело Шеремета. Суд оставил обвиняемого Антоненко под стражей

28.09.2020, 19:41
Дело Шеремета. Суд оставил обвиняемого Антоненко под стражей - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Сергей Харченко/ЕРА)

Защита просила изменить меру пресечения на выход на свободу под личные обязательства

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания по делу об убийстве Шеремета. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Антоненко есть семь дней, чтобы обжаловать это решение. Его адвокат просил о выходе своего подзащитного на свободу под личные обязательства. 

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится восьмого октября.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Шевченковский суд Киева суд Павел Шеремет Юлия Кузьменко дело шеремета убийства журналистов Антоненко Андрей

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Депрессия. Сможете распознать ее в себе и близких? Тест на пять вопросов

Депрессия. Сможете распознать ее в себе и близких? Тест на пять вопросов
 