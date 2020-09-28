Дело Шеремета. Суд оставил обвиняемого Антоненко под стражей
28.09.2020, 19:41
Андрей Антоненко (Фото: Сергей Харченко/ЕРА)
Защита просила изменить меру пресечения на выход на свободу под личные обязательства
Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания по делу об убийстве Шеремета.
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У Антоненко есть семь дней, чтобы обжаловать это решение. Его адвокат просил о выходе своего подзащитного на свободу под личные обязательства.
Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится восьмого октября.
- 25 мая Печерский райсуд изменил меру пресечения для Дугарь с домашнего ареста на залог в размере 168 160 грн и личные обязательства — являться на судебные заседания, не выезжать заграницу и не покидать территорию Днепропетровской области без разрешения следствия.
- 11 августа Юлию Кузьменко выпустили из-под стражи на круглосуточный домашний арест. 27 августа с нее сняли электронный браслет.
- Сегодня суд продолжил судебное заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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