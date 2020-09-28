Дело Шеремета. Суд оставил обвиняемого Антоненко под стражей

Защита просила изменить меру пресечения на выход на свободу под личные обязательства

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания по делу об убийстве Шеремета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Антоненко есть семь дней, чтобы обжаловать это решение. Его адвокат просил о выходе своего подзащитного на свободу под личные обязательства.

Следующее судебное заседание по делу Шеремета состоится восьмого октября.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.