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Дело Укрэксимбанка. В Раде требуют уволить руководство банка, внесли проект постановления

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 17:12
Дело Укрэксимбанка. В Раде требуют уволить руководство банка, внесли проект постановления - Фото
Скриншот видео программы Схемы

Народные депутаты из фракций Европейская солидарность, Батькивщина и Голос требуют досрочного прекращения полномочий председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера и членов наблюдательного совета. Об этом сообщается на сайте ЕС.

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Депутаты зарегистрировали соответствующий проект постановления в Верховной Раде.

Фракция Слуга народа резко осудила нападение на журналистов программы "Схемы" со стороны работников Укрэксимбанка и заявила, что все причастные должны понести наказание в соответствии с законодательством.

"В связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей, которое проявилось во время препятствования законной профессиональной деятельности журналистов 4 октября, обратиться в Кабинет министров Украины относительно безотлагательного рассмотрения в установленном законодательством порядке вопроса досрочного прекращения полномочий председателя правления Укрэксимбанка Мецгера Евгения", – говорится в проекте постановления, подготовленном нардепами ЕС, Батькивщины и Голоса.

Нардепы трех фракций также требуют от Кабмина и Нацбанка инициировать и рассмотреть в установленном порядке досрочное прекращение полномочий всех членов набсовета Укрэксимбанка.

В проекте постановления также содержится требование к Кабмину обеспечить органами Нацполиции полное, объективное и оперативное расследование уголовного дела, открытого против Мецгера.

Дело Укрэксимбанка. В Раде требуют уволить руководство банка, внесли проект постановления
  • 4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.
  • В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.
  • После публикации восстановленного видео набсовет Укрэксимбанка выразил обеспокоенность, ранее они заявляли о "провокации" со стороны "Схем".
  • Офис президента Владимира Зеленского выступил за отстранение Мецгера. После этого Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования.

Читайте также: Конфликт | Мецгер, Схемы, off the record. Что произошло за закрытыми дверями Укрэксимбанка

Наталия Медведева
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Слуга народа голос Батькивщина Укрэксимбанк схемы европейская солидарность Евгений Мецгер
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