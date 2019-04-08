Дело Укроборонпрома: Кабмин одобрил применение полиграфа

Фото: president.gov.ua

Кабинет министров одобрил план реформирования оборонно-промышленного комплекса - в частности, использование спецустройств (полиграфов) для проверки коррупционных рисков в деятельности руководства концерна Укроборонпром и других предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%. Об этом сообщает Правительственный портал.

В решении правительства отмечается, что оно принято во исполнение указа президента, вводящего в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Реклама

План мероприятий предусматривает также привлечение специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета Укроборонпрома, проведение осмотра структуры ОПК страны, проведение аудита Укроборонпрома с участием международных экспертов и тому подобное.

25 февраля журналисты обнародовали расследование о возможных махинациях группы лиц во главе с сыном первого замсекретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского. Порошенко уволил Гладковского с должности.

2 апреля фактическим владельцам предприятия Оптимумспецдеталь Андрею Рогозе и Виталию Жукову сообщено о подозрении.