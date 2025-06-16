Активность штурмов россиян в Сумской области снизилась – пограничники

Враг также стал меньше использовать мототехнику для попыток продвижения

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

Россия не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области. Однако за последнее время количество вражеских штурмов уменьшилось, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно уничтожают их.

"Десятки убитыми, десятки ранеными – это те потери, которые несет противник. Сначала, когда враг начал применять такую тактику, мы видели, что он практически не учитывает собственные потери. Однако сейчас, видимо из-за нехватки силы, активность врага на этом направлении значительно снизилась", – отметил Демченко.

Кроме того, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам спикера ГПСУ, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.