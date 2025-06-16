Активность штурмов россиян в Сумской области снизилась – пограничники
Россия не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области. Однако за последнее время количество вражеских штурмов уменьшилось, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно уничтожают их.
"Десятки убитыми, десятки ранеными – это те потери, которые несет противник. Сначала, когда враг начал применять такую тактику, мы видели, что он практически не учитывает собственные потери. Однако сейчас, видимо из-за нехватки силы, активность врага на этом направлении значительно снизилась", – отметил Демченко.
Кроме того, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам спикера ГПСУ, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.
- 14 июня Зеленский сообщил, что Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области и им удается выбивать российские войска.
- По его словам, на этом направлении сосредоточено 53 000 российских военных.