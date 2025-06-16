Активність штурмів росіян у Сумській області знизилася – прикордонники

Ворог також став менше використовувати мототехніку для спроб просування

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

Росія не полишає спроб малими штурмовими групами заходити на територію Сумської області. Однак за останній час кількість ворожих штурмів зменшилася, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, активність ворожих груп знизилася завдяки тому, що Сили оборони постійно їх знищують.

"Десятки вбитими, десятки пораненими – це ті втрати, які несе противник. Спочатку, коли ворог почав застосовувати таку тактику, ми бачили, що він практично не зважає на власні втрати. Однак зараз, певно через брак сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася", – зазначив Демченко.

Окрім цього, малі групи росіян стали менше використовувати квадроцикли або мототехніку. Це, за словами речника ДПСУ, свідчить про те, що Сили оборони ефективно протидіють ворогу на цій ділянці фронту.