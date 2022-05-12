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Демилитаризация России. Украинские десантники из Стугны уничтожили БМП оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 10:58
Демилитаризация России. Украинские десантники из Стугны уничтожили БМП оккупантов – видео - Фото
Фото: КБ Луч

Украинские десантники уничтожили с помощью ПТРК "Стугна" российскую БМП-1. Соответствующее видео появилось в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии.

"Демилитаризация армии террористов продолжается. Уничтожение БМП-1 оккупантов в Рубежном. Спасибо за эту филигранную работу с украинской "Стугни" 81 отдельной аэромобильной бригаде ВСУ", – говорится в сообщении.

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Андрей Водяный
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война десантники стугна-п
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