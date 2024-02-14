Демократы выиграли выборы в Палату представителей в Нью-Йорке. У них новый конгрессмен

Демократ Том Суоцци победил на внеочередных выборах в Нью-Йорке республиканца Мази Пилипа

Том Суоцци (Фото: EPA/Peter Foley)

Демократическая партия увеличила свое представительство в Палате представителей США, выиграв внеочередные выборы в Нью-Йорке. Об этом сообщил канал CNN.

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Том Суоцци от демократов победил в 3 округе Конгресса в Лонг-Айленде и Квинсе. Ему противостоял республиканец Мази Пилип.

Он сменит республиканца Джорджа Сантоса.

Журналисты отмечают, что центральными вопросами выборов были иммиграция, право на аборт, война между Израилем и ХАМАС, а также отношение к выборам президента США 2024 года, на которых, вероятно, столкнутся действующий глава Белого дома Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп.

Теперь в Палате 219 республиканцев против 213 демократов.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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