Демократи виграли вибори до Палати представників у Нью-Йорку. У них новий конгресмен

Демократ Том Суоцці переміг на позачергових виборах у Нью-Йорку республіканця Мазі Піліпа

Том Суоцці (Фото: EPA/Peter Foley)

Демократична партія збільшила своє представництво у Палаті представників США, вигравши позачергові вибори у Нью-Йорку. Про це повідомив канал CNN.

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Том Суоцці від демократів переміг у 3 окрузі Конгресу в Лонг-Айленді та Квінсі. Йому протистояв республіканець Мазі Пилип.

Він змінить республіканця Джорджа Сантоса.

Журналісти зазначають, що центральними питаннями виборів були імміграція, право на аборт, війна між Ізраїлем та ХАМАС, а також ставлення до виборів президента США 2024 року, на яких, імовірно, зіткнуться чинний голова Білого дому Джо Байден і його попередник Дональд Трамп.

Тепер у Палаті 219 республіканців проти 213 демократів.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд, США довелося припинити постачання боєприпасів і ракет для ЗСУ.

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