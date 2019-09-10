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Денисова уточнила статус освобожденных моряков в РФ

Денисова уточнила статус освобожденных моряков в РФ - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.09.2019, 20:09

Следствие в отношении них Россия продолжает. А моряков освободили под личное обязательство украинского омбудсмена

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о том, какой статус имеют украинские моряки в России после освобождения 7 сентября. Об этом она сказала в эфире телеканала Прямой.

Говоря об освобожденных политзаключенных, Денисова подчеркнула, что по ним было принято два решения - 10 помилований и одно взятие под личное обязательство. Это касается Эдема Бекирова. При этом поручителем выступает не Денисова. "Он сам за себя несет обязательство", - уточнила омбудсмен.

Она же является поручителем за 24 моряков, которых Россия ранее незаконно удерживала в заключении. Следствие в отношении них РФ не прекращала.

"Я подала ходатайство. Согласно законодательства РФ, они освободились под мое личное обязательство как человека, заслуживающего доверия. Сейчас, безусловно, предварительное следствие продолжается. Потому что, согласно, в том числе решения Международного трибунала морского права ООН, там написано, что трибунал не считает необходимым требовать от РФ приостановки уголовного преследования. Сейчас процесс идет, есть ознакомление адвокатов с материалами дела", - рассказала омбудсмен.

Денисова добавила, что в случае необходимости участия моряков в судебных заседаниях их личное присутствие не обязательно - можно использовать, к примеру, скайп-конференцию.

  • 25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.
  • В результате были задержаны 24 украинских моряка. Их вывезли в Россию и там арестовали.
  • 7 сентября 2019 года моряки и еще 11 политзаключенных в результате обмена вернулись в Украину.

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