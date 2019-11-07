Депутат Госдумы РФ в Золотом. Появилась реакция Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавний визит в поселок Золотое на Донбассе депутата Госдумы РФ и лидера партии Родина Алексея Журавлева. Об этом он сказал в опубликованном в четверг видео, снятом за рулем Tesla.

Он подчеркнул, что россиянин посещал оккупированную часть Золотого, которую контролируют боевики.

"Как я сказал, существуют пять Золотых - 1, 2, 3, 4, 5. Одна из этих частей, городков - она оккупирована. Там были или боевики, или... Мы видели депутата с российской Думы. Ну приехал он на ту территорию. Не нужно этого фейка. Он не в Золотом, том Золотом, которое контролируют украинские военные", - заявил Зеленский.

Говоря о разведении сил в районе Золотого, он сказал, что процесс состоялся "на 100% безопасно". И заверил, что в результате не возникло так называемой серой зоны. "Там безопасная ситуация, там находятся наши люди. Военные отошли, там находятся наши представители полиции, Служба безопасности", - сказал президент.

В начале ноября стало известно, что Журавлев приехал на Донбасс, чтобы "проконтролировать разведение войск". Депутата страны-оккупанта сопровождали представители мониторинговой миссии ОБСЕ и "члены СЦКК" от боевиков. Попал политик на территорию Украины через неконтролируемый участок границы.

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