У Зеленского показали, как депутаты съездили в Золотое: видео

В пропрезидентской фракции Слуга народа показали видео вчерашнего визита нардепов - членов комитета по нацбезопасности и обороне в прифронтовой поселок Золотое Луганской области. Ранее его анонсировал глава фракции Давид Арахамия.

Визит в Золотое депутаты назвали мониторинговой миссией, несмотря на то, что Арахамия говорил о заседании. По словам главы комитета Александра Завитневича, в Золотом депутаты наблюдали за разведением войск, в том числе - боевиками. "Увидели, что все это осуществилось", - сказал он.

Завитневич также сказал, что жители Золотого якобы очень довольны разведением войск.

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