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Арахамия анонсировал заседание оборонного комитета Рады в Золотом

Арахамия анонсировал заседание оборонного комитета Рады в Золотом - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
01.11.2019, 22:27

По словам главы фракции Слуга народа, такое заседание состоится во вторник

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал заседание оборонного парламентского комитета в поселке Золотое, в районе которого завершился этап разведения войск. Об этом Арахамия сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.

"Ребята, у нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет нацбезопасности и обороны", - сказал он в ходе диалога с руководителем Нацкорпуса, экс-нардепом Андреем Билецким.

Позже в ходе дискуссии Билецкий обвинил нынешнюю власть в том, что она якобы не интересуется вопросом армии. Эти слова опровергла нардеп от пропрезидентской фракции Ирина Верещук.

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Слуга народа Золотое Оборонный комитет верховная рада Донбасс
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