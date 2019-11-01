Арахамия анонсировал заседание оборонного комитета Рады в Золотом

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал заседание оборонного парламентского комитета в поселке Золотое, в районе которого завершился этап разведения войск. Об этом Арахамия сказал в эфире Свободы слова Савика Шустера.
"Ребята, у нас во вторник заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет нацбезопасности и обороны", - сказал он в ходе диалога с руководителем Нацкорпуса, экс-нардепом Андреем Билецким.
Позже в ходе дискуссии Билецкий обвинил нынешнюю власть в том, что она якобы не интересуется вопросом армии. Эти слова опровергла нардеп от пропрезидентской фракции Ирина Верещук.
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