Депутат Госдумы РФ приехал в Золотое "контролировать разведение"

Алексей Журавлев (скриншот lgikvideo/YouTube)

Депутат Госдумы РФ и лидер тамошней партии Родина Алексей Журавлев приехал в неподконтрольную Украине часть города Золотое Луганской области, чтобы "проконтролировать" разведение войск. Об этом сообщает Еспрессо TV.

Депутата страны-оккупанта сопровождали представители мониторинговой миссии ОБСЕ и "члены СЦКК" от боевиков. Попал политик на территорию Украины через неконтролируемый участок границы.

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Глава МИД Вадим Пристайко сегодня на пресс-конференции заявил, что такие действия Журавлева являются нарушением всех норм, поскольку он прибыл в Украину без разрешения. По его словам, эти случаем займутся в Министерстве внутренних дел.

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила в Facebook, что готовит запрос в СБУ по "визиту" Журавлева.

29 октября в штабе ООС сообщили о начале разведения войск в Золотом, поскольку украинская сторона и мониторинговая миссия ОБСЕ "зафиксировали неделю "тишины" на участке разведения.

30 октября в штабе ООС сообщили, что боевики обстреляли жилые дома в Золотом за день до начала разведения. Относится ли обстрелянная территория к участку разведения, в штабе не уточнили.

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