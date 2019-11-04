Депутат Госдумы РФ приехал в Золотое "контролировать разведение"

Депутат Госдумы РФ и лидер тамошней партии Родина Алексей Журавлев приехал в неподконтрольную Украине часть города Золотое Луганской области, чтобы "проконтролировать" разведение войск. Об этом сообщает Еспрессо TV.
Депутата страны-оккупанта сопровождали представители мониторинговой миссии ОБСЕ и "члены СЦКК" от боевиков. Попал политик на территорию Украины через неконтролируемый участок границы.
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Глава МИД Вадим Пристайко сегодня на пресс-конференции заявил, что такие действия Журавлева являются нарушением всех норм, поскольку он прибыл в Украину без разрешения. По его словам, эти случаем займутся в Министерстве внутренних дел.
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила в Facebook, что готовит запрос в СБУ по "визиту" Журавлева.
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