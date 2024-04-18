Депутат Грищук: Уровень недоверия к парламенту во многих странах близок к тому, как у нас

Роман Грищук отметил, что пик доверия к ВР был в марте-апреле 2022 года

Роман Грищук (Фото: Верховная Рада)

Уровень недоверия к Верховной Раде в целом находится в рамках того, как граждане относятся к парламентам в большинстве стран мира, заявил депутат от Слуги народа Роман Грищук. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net .

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По словам нардепа, к Конгрессу США сейчас не больше доверия, чем к украинскому парламенту.

"Пик доверия к Верховной Раде был в марте-апреле 2022 года. Это чувствовалось просто всеми фибрами души. Тогда Киев был в полуокружении. Заседания были очень быстрыми, мы просто принимали решения. Все решения обсуждались между фракциями в формате согласительного совета, пока не будет единогласной поддержки этого закона", – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что это происходило непублично. Тогда, по его словам, не было политической борьбы, а был экзистенциальный вопрос выживания государства.

Грищук заявил, что после деоккупации Киевской области ситуация изменилась, началась политическая борьба и дискредитация друг друга.

"Почему такой низкий рейтинг у парламента? Люди видят: "Эти — на этих, те — на тех. Вы все плохие. Мы всем вам не доверяем". То есть каждый пилит ветку, на которой сидит, когда где-то манипулирует, где-то показывает пустой парламент, где-то затягиваются или отменяются заседания", – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что все это влияет на доверие к парламенту и сейчас недоверие к ВР целостное.

"Соответственно, когда ты ставишь свои интересы, какие бы они ни были, выше, чем интересы институции, так происходит", – заявил депутат.

Нардеп считает, что экзистенциальный вопрос существования государственности нигде не пропал с марта 2022 года.

"Очень было бы неплохо, если бы мы вернулись и в работе парламента до того, как это было тогда. Когда мы работаем на результат, а не на какую-нибудь картинку в TikTok", – резюмировал депутат.

19 марта на LIGA.net вышел обширный текст о том, почему в течение трех недель не работал украинский парламент.

вышел обширный текст о том, почему в течение трех недель не работал украинский парламент. Нардепы от оппозиции заявили, что во фракции СН "нет голосов" для принятия законопроектов, поэтому и заседания Рады переносятся. По словам главы фракции "слуг", перерыв в работе парламента был связан с необходимостью депутатов уехать на фронт, а заявления об отсутствии голосов являются "манипуляцией".

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