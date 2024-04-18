Нардеп: Парламентские выборы нужны, но дискуссия по их проведению завершена

Роман Грищук (Фото: Facebook нардепа)

Парламентские выборы нужны, однако во время войны они не будут проводить – соответствующей дискуссии ни в Украине, ни на Западе уже нет. Об этом в интервью LIGA.net в YouTube заявил народный депутат от Слуги народа Роман Грищук.

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"Надеюсь, что как можно скорее будут выборы, потому что выборы – это значит окончание военного положения, придет время, когда их можно будет адекватно провести. Дискуссия с тем, чтобы проводить выборы во время военного положения, я думаю, завершена. И внутри украинского общества, и политического, и наши партнеры, я так думаю, тоже это поняли", – сказал он.

Грищук заявил, что понимает – парламент должен обновляться. Вместе с тем, по словам нардепа, Верховная Рада – это институция, которая на время войны закреплена законом.

"Хочется или нет – мы должны работать, пока не закончится военное положение. Если есть какие-то собственные мотивы, опасения или еще что-то, надо помнить, что мы давали присягу и должны дорабатывать свое время в парламенте, брать на себя непопулярные решения". , – заявил народный избранник.

В ноябре 2023 года Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

19 января 2024 года спикер парламента Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет.

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