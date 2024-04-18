Нардеп: Парламентські вибори потрібні, але дискусію щодо їх проведення завершено

Роман Грищук (Фото: Facebook нардепа)

Парламентські вибори потрібні, проте під час війни їх не проводитимуть – відповідної дискусії ані в Україні, ані на Заході вже немає. Про це в інтерв'ю LIGA.net у YouTube заявив народний депутат від Слуги народу Роман Грищук.

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"Сподіваюсь, що якомога швидше будуть вибори, бо вибори – це означає закінчення воєнного стану, настане час, коли їх можна буде адекватно провести. Дискусія з тим, щоб проводити вибори під час воєнного стану, я думаю, завершена. І всередині українського суспільства, і політичного, і наші партнери, я так думаю, теж це зрозуміли", – висловився він.

Грищук заявив, що розуміє – парламент має оновлюватися. Водночас, за словами нардепа, Верховна Рада – це інституція, яка на час війни закріплена законом.

"Хочеться чи ні, ми маємо працювати, доки не закінчиться воєнний стан. Якщо є якісь власні мотиви, побоювання чи ще щось, треба пам'ятати, що ми давали присягу і маємо допрацьовувати свій час у парламенті, брати на себе непопулярні рішення", – заявив народний обранець.

У листопаді 2023 року Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

19 січня 2024 року спікер парламенту Стефанчук заявив, що всі гілки української влади ухвалили рішення, що виборів під час війни в країні не буде.

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