Виборів під час війни не буде, це рішення всіх гілок влади, вони нас посварять — Стефанчук
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всі гілки української влади ухвалили рішення, що виборів під час війни в країні не буде. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, Конституція та законодавство мирного часу не передбачають особливостей проведення виборів в умовах війни, а тому Києву були потрібні консультації з партнерами.
Він зазначив, що звертався з цим питанням до колег із парламентів з інших країн.
"Було багато обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях, але ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не будуть проводитися. Я завжди казав, що проведення виборів під час війни може посварити українське суспільство", — сказав Стефанчук.
Глава Ради заявив, що одночасно необхідно забезпечити демократію у країні.
Парламентар наголосив, що всі гілки української влади ухвалили консенсусне рішення про неможливість проведення виборів.
"Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни", – резюмував він.
- Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.
- 10 вересня президент Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.
- 4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".
- У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "ніякої інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.
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