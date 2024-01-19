Виборів під час війни не буде, це рішення всіх гілок влади, вони нас посварять — Стефанчук

Стефанчук заявив, що це консенсусне рішення всіх гілок української влади, а суспільство не бажає виборів під час війни

Руслан Стефанчук (Фото: пресслужба Верховної Ради)

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всі гілки української влади ухвалили рішення, що виборів під час війни в країні не буде. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, Конституція та законодавство мирного часу не передбачають особливостей проведення виборів в умовах війни, а тому Києву були потрібні консультації з партнерами.

Він зазначив, що звертався з цим питанням до колег із парламентів з інших країн.

"Було багато обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях, але ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не будуть проводитися. Я завжди казав, що проведення виборів під час війни може посварити українське суспільство", — сказав Стефанчук.

Глава Ради заявив, що одночасно необхідно забезпечити демократію у країні.

Парламентар наголосив, що всі гілки української влади ухвалили консенсусне рішення про неможливість проведення виборів.

"Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни", – резюмував він.

Американський сенатор Грем під час візиту до Києва заявив, що вибори в Україні мають відбутися у 2024 році, навіть якщо війна триватиме. Секретар РНБО Данілов відповів, що Україна сама вирішуватиме, коли їх проводитиме.

10 вересня президент Зеленський заявив, що якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "ніякої інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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