Выборов во время войны не будет, это решение всей власти, они нас рассорят — Стефанчук

Стефанчук заявил, что это консенсусное решение всех ветвей украинской власти, а общество не желает выборов во время войны

Руслан Стефанчук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, Конституция и законодательство мирного времени не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, а поэтому Киеву нужны были консультации с партнерами.

Он отметил, что обращался с этим вопросом к коллегам из парламентов других стран.

"Было много обсуждений и на парламентском, и на правительственном уровнях, но принято решение, что в период военного положения выборы в Украине не будут проводиться. Я всегда говорил, что проведение выборов во время войны может рассорить украинское общество", — сказал Стефанчук.

Глава Рады заявил, что одновременно необходимо обеспечить демократию в стране.

Парламентарий подчеркнул, что все ветви украинской власти приняли консенсусное решение о невозможности проведения выборов.

"Также мы видим, что общество считает нецелесообразным проведение выборов во время войны", — резюмировал он.

Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.

10 сентября президент Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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