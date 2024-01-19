Выборов во время войны не будет, это решение всей власти, они нас рассорят — Стефанчук
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, Конституция и законодательство мирного времени не предусматривают особенностей проведения выборов в условиях войны, а поэтому Киеву нужны были консультации с партнерами.
Он отметил, что обращался с этим вопросом к коллегам из парламентов других стран.
"Было много обсуждений и на парламентском, и на правительственном уровнях, но принято решение, что в период военного положения выборы в Украине не будут проводиться. Я всегда говорил, что проведение выборов во время войны может рассорить украинское общество", — сказал Стефанчук.
Глава Рады заявил, что одновременно необходимо обеспечить демократию в стране.
Парламентарий подчеркнул, что все ветви украинской власти приняли консенсусное решение о невозможности проведения выборов.
"Также мы видим, что общество считает нецелесообразным проведение выборов во время войны", — резюмировал он.
- Американский сенатор Грэм во время визита в Киев заявил, что выборы в Украине должны состояться в 2024 году, даже если война будет продолжаться. Секретарь СНБО Данилов ответил, что Украина сама будет решать, когда их проводить.
- 10 сентября президент Зеленский заявил, что если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.
- 4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
- В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.
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