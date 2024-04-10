Збільшилась частка українців, які підтримують вибори під час війни – опитування

Ілюстративне фото: EPA

На березень 2024 року 22% опитаних українців позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. У вересні 2023-го цей показник становив 15%. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з результатами опитування, 59,5% респондентів ставляться негативно до ідеї проведення загальнонаціональних виборів. У вересні 2023-го цей показник становив 63,8%. Водночас 18,4% опитаних заявили, що їм складно відповісти.

Інфографіка центру Разумкова

45,2% опитаних вважають, що вибори під час війни роз'єднають українське суспільство. Натомість 11,9% мають протилежну думку. Ще 26,1% респондентів впевнені, що вибори не вплинуть на згуртованість українського суспільства.

Інфографіка центру Разумкова

Відносна більшість громадян (42%) вважають, що зміна влади під час війни перешкоджатиме перемозі над Росією. 13% опитаних дотримуються думки, що зміна влади сприятиме перемозі. Ще 22,1% респондентів заявили, що оновлення влади ніяк не вплине на перемогу у війні з РФ.

Інфографіка центру Разумкова

Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять в перемогу України у війні. Лише 4% респондентів ймовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

21 березня НАЗК опублікувало результати дослідження, за яким 47,5% опитаних українців вважають відповідальними за подолання корупції в Україні президента і його Офіс.

Читайте також: Серед українців, які вірять у перемогу, 34,5% впевнені: станеться через один-два роки – опитування