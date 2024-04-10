Серед українців, які вірять у перемогу, 34,5% впевнені: станеться через один-два роки – опитування

Водночас 22% опитаних вірять, що Україна переможе у війні до кінця 2024 року

Прапор України (Фото: EPA)

Більшість українців (83%) вірять у перемогу у війні, з них 34,5% вважають, що вона настане через один або два роки. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

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Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими.

За даними опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.

Також 34,5% респондентів вважають, що перемога настане через один-два роки, тоді як у лютому-березні 2023 року так вважали 26%.

Скриншот: Центр Разумкова

Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 45,5% тих, хто вірить у перемогу, відповіли, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

За даними аналітиків, ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

Крім цього, 9% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА. Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян. Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.

21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів найімовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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