Серед українців, які вірять у перемогу, 34,5% впевнені: станеться через один-два роки – опитування
Більшість українців (83%) вірять у перемогу у війні, з них 34,5% вважають, що вона настане через один або два роки. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.
Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими.
За даними опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.
Також 34,5% респондентів вважають, що перемога настане через один-два роки, тоді як у лютому-березні 2023 року так вважали 26%.
Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 45,5% тих, хто вірить у перемогу, відповіли, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.
За даними аналітиків, ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.
Крім цього, 9% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.
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