Серед українців, які вірять у перемогу, 34,5% впевнені: станеться через один-два роки – опитування
Прапор України (Фото: EPA)

Більшість українців (83%) вірять у перемогу у війні, з них 34,5% вважають, що вона настане через один або два роки. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Порівняно з попередніми опитуваннями очікувані терміни настання перемоги стають більш віддаленими.

За даними опитування, з-поміж тих, хто вірить у перемогу, 22% вважають, що вона відбудеться до кінця цього року, тоді як у лютому-березні 2023 року 50% вважали, що перемога настане до кінця 2023-го.

Також 34,5% респондентів вважають, що перемога настане через один-два роки, тоді як у лютому-березні 2023 року так вважали 26%.

Скриншот: Центр Разумкова
Скриншот: Центр Разумкова

Українців також запитали, що особисто вони розглядають як перемогу у війні. 45,5% тих, хто вірить у перемогу, відповіли, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року.

За даними аналітиків, ще 23% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії. 11% вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року.

Крім цього, 9% респондентів вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім окупованого Криму, а 6% — припинення війни, навіть якщо російська армія залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

ДОВІДКА.
Опитування проводилось із 21 до 27 березня 2024 року в межах програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2020 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки не перевищує 2,3%, але додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.
  • 22 січня КМІС опублікував дослідження, яке свідчить про те, що українська нація об’єднана. Так вважають 69% українців. 25% заявили, що, на їхню думку, в українському суспільстві відбувається розкол.
  • 21 лютого КМІС оприлюднив результати опитування, за яким майже 90% українців вірять у перемогу України у війні. Лише 4% респондентів найімовірніше або безумовно переконані, що переможе Росія.

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