Среди украинцев, верящих в победу, 34,5% уверены: произойдет через один-два года – опрос

В то же время, 22% опрошенных верят, что Украина победит в войне до конца 2024 года

Флаг Украины (Фото: EPA)

Большинство украинцев (83%) верят в победу в войне, из них 34,5% считают, что она наступит через один или два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По сравнению с предыдущими опросами, ожидаемые сроки наступления победы становятся более отдаленными.

По данным опроса, среди тех, кто верит в победу, 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023-го.

Также 34,5% респондентов считают, что победа наступит через один-два года, тогда как в феврале-марте 2023 года – 26%.

Скриншот: Центр Разумкова

Украинцев также спросили, что лично они рассматривают как победу в войне. 45,5% тех, кто верит в победу, ответили, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

По данным аналитиков, еще 23% будут считать победой уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% будут считать победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Кроме этого, 9% респондентов будут считать победой изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% – прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения.

СПРАВКА. Опрос проводился с 21 по 27 марта 2024 года в рамках программы, финансируемой Агентством США по международному развитию. Методом личного интервью было опрошено 2020 респондентов от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Ошибка выборки не превышает 2,3%, но дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан. Опрос проводился с 21 по 27 марта 2024 года в рамках программы, финансируемой Агентством США по международному развитию. Методом личного интервью было опрошено 2020 респондентов от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Ошибка выборки не превышает 2,3%, но дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

22 января КМИС опубликовал исследование, свидетельствующее о том, что украинская нация объединена. Так считают 69% украинцев. 25% заявили, что, по их мнению, в украинском обществе происходит раскол.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

Читайте также: Сырскому доверяют 40% украинцев. В то же время 35% не слышали о нем до февраля