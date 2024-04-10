Увеличилась доля украинцев, поддерживающих выборы во время войны – опрос

Иллюстративное фото: EPA

На март 2024 года 22% опрошенных украинцев положительно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. В сентябре 2023-го этот показатель составлял 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно результатам опроса, 59,5% респондентов негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов. В сентябре 2023 года этот показатель составлял 63,8%. В то же время 18,4% опрошенных заявили, что им трудно ответить.

Инфографика центра Разумкова

45,2% опрошенных считают, что выборы во время войны разъединят украинское общество. В то же время 11,9% имеют противоположное мнение. Еще 26,1% респондентов уверены, что выборы не повлияют на сплоченность украинского общества.

Инфографика центра Разумкова

Относительное большинство граждан (42%) считают, что смена власти во время войны будет препятствовать победе над Россией. 13% опрошенных придерживаются мнения, что смена власти будет способствовать победе. Еще 22,1% респондентов заявили, что обновление власти никак не отразится на победе в войне с РФ.

Инфографика центра Разумкова

Опрос проводился с 21 по 27 марта 2024 года в рамках программы, финансируемой Агентством США по международному развитию. Методом личного интервью было опрошено 2020 респондентов старше 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки не превышает 2,3%, но дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

21 февраля КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому почти 90% украинцев верят в победу Украины в войне. Лишь 4% респондентов более вероятно или безусловно убеждены, что победит Россия.

21 марта НАПК опубликовало результаты исследования, согласно которому 47,5% опрошенных украинцев считают ответственными за преодоление коррупции в Украине президента и его Офис.

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