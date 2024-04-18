Депутат Грищук: Рівень недовіри до парламенту в багатьох країнах близький до того, як є у нас

Роман Грищук зазначив, що пік довіри до ВР був у березні-квітні 2022 року

Роман Грищук (Фото: Верховна Рада)

Рівень недовіри до Верховної Ради загалом знаходиться в межі того, як громадяни ставляться до парламентів у більшості країн світу, заявив депутат від Слуги народу Роман Грищук. Про це він розповів у інтерв'ю LIGA.net.

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За словами нардепа, до Конгресу США наразі не більше довіри, ніж до українського парламенту.

"Пік довіри до Верховної Ради був у березні-квітні 2022 року. Це відчувалося просто всіма фібрами душі. Тоді Київ був в напівоточенні. Засідання були дуже швидкими, ми просто ухвалювали рішення. Всі рішення обговорювалися між фракціями в форматі погоджувальної ради, аж поки не буде одноголосної підтримки цього закону", – сказав він.

Нардеп наголосив, що це відбувалося непублічно. Тоді, за його словами, не було політичної боротьби, а було екзистенційне питання виживання держави.

Грищук заявив, що після деокупації Київщини ситуація змінилася, почалася політична боротьба та дискредитація одне одного.

"Чому такий низький рейтинг парламенту? Люди бачать: "Ці — на цих, ці — на цих. Ви всі погані. Ми всім вам не довіряємо". Тобто кожен ріже гілку, на якій сидить, коли десь маніпулює, десь показує пустий парламент, десь затягуються або скасовуються засідання", – сказав нардеп.

Він наголосив, що все це впливає на довіру до парламенту і наразі недовіра до ВР цілісна.

"Відповідно, коли ти ставиш свої інтереси, які б вони не були, вище, ніж інтереси інституції, так стається", – заявив депутат.

Нардеп вважає, що екзистенційне питання існування державності ніде не поділося з березня 2022 року.

"Дуже було б непогано, якби ми повернулися і в роботі парламенту до того, як це було тоді. Коли ми працюємо на результат, а не на якусь картинку в TikTok", – резюмував депутат.

19 березня на LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював український парламент.

вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював український парламент. Нардепи від опозиції заявили, що у фракції СН "немає голосів" для ухвалення законопроєктів, тому й засідання Ради переносяться. За словами голови фракції "слуг", перерва у роботі парламенту була пов'язана з необхідністю депутатів поїхати на фронт, а заяви про відсутність голосів є "маніпуляцією".

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