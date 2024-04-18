Депутат Грищук: Рівень недовіри до парламенту в багатьох країнах близький до того, як є у нас
Рівень недовіри до Верховної Ради загалом знаходиться в межі того, як громадяни ставляться до парламентів у більшості країн світу, заявив депутат від Слуги народу Роман Грищук. Про це він розповів у інтерв'ю LIGA.net.
За словами нардепа, до Конгресу США наразі не більше довіри, ніж до українського парламенту.
"Пік довіри до Верховної Ради був у березні-квітні 2022 року. Це відчувалося просто всіма фібрами душі. Тоді Київ був в напівоточенні. Засідання були дуже швидкими, ми просто ухвалювали рішення. Всі рішення обговорювалися між фракціями в форматі погоджувальної ради, аж поки не буде одноголосної підтримки цього закону", – сказав він.
Нардеп наголосив, що це відбувалося непублічно. Тоді, за його словами, не було політичної боротьби, а було екзистенційне питання виживання держави.
Грищук заявив, що після деокупації Київщини ситуація змінилася, почалася політична боротьба та дискредитація одне одного.
"Чому такий низький рейтинг парламенту? Люди бачать: "Ці — на цих, ці — на цих. Ви всі погані. Ми всім вам не довіряємо". Тобто кожен ріже гілку, на якій сидить, коли десь маніпулює, десь показує пустий парламент, десь затягуються або скасовуються засідання", – сказав нардеп.
Він наголосив, що все це впливає на довіру до парламенту і наразі недовіра до ВР цілісна.
"Відповідно, коли ти ставиш свої інтереси, які б вони не були, вище, ніж інтереси інституції, так стається", – заявив депутат.
Нардеп вважає, що екзистенційне питання існування державності ніде не поділося з березня 2022 року.
"Дуже було б непогано, якби ми повернулися і в роботі парламенту до того, як це було тоді. Коли ми працюємо на результат, а не на якусь картинку в TikTok", – резюмував депутат.
- 19 березня на LIGA.net вийшов великий текст про те, чому впродовж трьох тижнів не працював український парламент.
- Нардепи від опозиції заявили, що у фракції СН "немає голосів" для ухвалення законопроєктів, тому й засідання Ради переносяться. За словами голови фракції "слуг", перерва у роботі парламенту була пов'язана з необхідністю депутатів поїхати на фронт, а заяви про відсутність голосів є "маніпуляцією".
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