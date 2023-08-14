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Смоленский депутат выступил за независимость области. Говорит, Россию надо разрушить – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 10:16
Смоленский депутат выступил за независимость области. Говорит, Россию надо разрушить – СМИ - Фото
Флаг движения за независимость Смоленска (Фото: Белсат)

Действующий депутат Смоленской областной думы Владислав Живица начал бороться за независимость региона от Москвы и заявил, что Россия должна быть разрушена. Об этом сообщило беларуское диссидентское издание Белсат.

В Варшаве 13 августа состоялось мероприятие, где было объявлено о создании политической организации сторонников независимости Смоленской области — одним из спикеров был Живица.

По его словам, к движению стоит присоединиться депутатам и чиновникам региона всех уровней, а сама Россия должна быть разрушена. 

На мероприятии было заявлено, что Смоленск сначала должен стать независимым, а позже присоединиться к Беларуси через референдум. 

Также участники сообщили, что будут сотрудничать с полком Калиновского, который воюет на стороне Украины и состоит из этнических беларусов, для освобождения Смоленской области от Москвы. 

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Дмитрий Гриниченко
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РоссиявойнабеларусьСмоленская область
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