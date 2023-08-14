Смоленский депутат выступил за независимость области. Говорит, Россию надо разрушить – СМИ

Действующий депутат Смоленской областной думы Владислав Живица начал бороться за независимость региона от Москвы и заявил, что Россия должна быть разрушена. Об этом сообщило беларуское диссидентское издание Белсат.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Варшаве 13 августа состоялось мероприятие, где было объявлено о создании политической организации сторонников независимости Смоленской области — одним из спикеров был Живица.

По его словам, к движению стоит присоединиться депутатам и чиновникам региона всех уровней, а сама Россия должна быть разрушена.

На мероприятии было заявлено, что Смоленск сначала должен стать независимым, а позже присоединиться к Беларуси через референдум.

Также участники сообщили, что будут сотрудничать с полком Калиновского, который воюет на стороне Украины и состоит из этнических беларусов, для освобождения Смоленской области от Москвы.

15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев.

По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

9 августа МИД Польши заявил, что Группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.

Читайте также: Разбор | "Это – большая игра". Почему Россия перебросила вагнеровцев к границам ЕС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.