Смоленський депутат виступив за незалежність області. Каже, Росію треба зруйнувати – ЗМІ

Чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця почав боротися за незалежність регіону від Москви та заявив, що Росія має бути зруйнована. Про це повідомило білоруське дисидентське видання Белсат.

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У Варшаві 13 серпня відбувся захід, де було оголошено про створення політичної організації прихильників незалежності Смоленської області — одним зі спікерів був Живиця.

За його словами, до руху варто приєднатися депутатам та чиновникам регіону всіх рівнів, а сама Росія має бути зруйнована.

На заході було заявлено, що Смоленськ спочатку має стати незалежним, а згодом приєднатися до Білорусі через референдум.

Також учасники повідомили, що співпрацюватимуть із полком Калиновського, який воює на боці України та складається з етнічних білорусів, для звільнення Смоленської області від Москви.

15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців.

За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

9 серпня МЗС Польщі заявило, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає.

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