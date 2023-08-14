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Смоленський депутат виступив за незалежність області. Каже, Росію треба зруйнувати – ЗМІ

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14.08.2023, 10:16
Смоленський депутат виступив за незалежність області. Каже, Росію треба зруйнувати – ЗМІ - Фото
Прапор руху за незалежність Смоленська (Фото: Белсат)

Чинний депутат Смоленської обласної думи Владислав Живиця почав боротися за незалежність регіону від Москви та заявив, що Росія має бути зруйнована. Про це повідомило білоруське дисидентське видання Белсат.

У Варшаві 13 серпня відбувся захід, де було оголошено про створення політичної організації прихильників незалежності Смоленської області — одним зі спікерів був Живиця.

За його словами, до руху варто приєднатися депутатам та чиновникам регіону всіх рівнів, а сама Росія має бути зруйнована.

На заході було заявлено, що Смоленськ спочатку має стати незалежним, а згодом приєднатися до Білорусі через референдум.

Також учасники повідомили, що співпрацюватимуть із полком Калиновського, який воює на боці України та складається з етнічних білорусів, для звільнення Смоленської області від Москви.

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬРосіявійнаСмоленська область
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