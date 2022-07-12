Депутат немецкой АдГ "провел" Мельника с должности коллажем с нацистскими приветствиями

Немецкий депутат от ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Петр Быстрон опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором различные немецкие политики провожают уходящего с должности посла Украины в Берлине Андрея Мельника гитлеровским приветствием. Как сообщает Bild, Мельник в ответ назвал немецкого политика "пятой колонной Путина".

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В Twitter Быстрон подписал фотоколлаж так: "Пока, пока, Мельник: немецкие политики машут на прощание!".

Как предполагает немецкое издание, вероятно, Быстрон разместил такой коллаж из-за слов Мельника о лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере. Мельник говорил, что нет никаких доказательств убийства "бандеровцами" сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и его поддерживают в Польше, Германии, Израиле.

В комментарии журналистам политик сказал, что "не понимает ажиотажа", и что "люди должны перестать видеть гитлеровское приветствие в каждом невинном взмахе".

"Я желаю послу Мельнику безопасной дороги домой и надеюсь на дальнейшие встречи с ним", – добавил депутат.

Сам Мельник прокомментировал твит Быстрона так: "Я не знал, что ты НАСТОЛЬКО сумасшедший. Боже мой".

В комментарии Bild он также сказал: "Когда я вижу, как эта пятая колонна Путина кипит от гнева, то я знаю, что как посол я все сделал правильно".

СПРАВКА. Основанная в начале 2013 года партия Альтернатива для Германии с самого начала войны России против Украины, с 2014 года, выступала за отмену санкций против РФ, называла войну "внутренним делом Украины", перед полномасштабным вторжением ратировала за отмену поставок вооружений ВСУ. Депутаты партии



В начале июля 2022 года депутат АдГ назвал наложенные на РФ санкции бесполезными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток–2. Канцлер Германии Основанная в начале 2013 года партия Альтернатива для Германии с самого начала войны России против Украины, с 2014 года, выступала за отмену санкций против РФ, называла войну "внутренним делом Украины", перед полномасштабным вторжением ратировала за отмену поставок вооружений ВСУ. Депутаты партии ездили в Крым и ОРДЛО. Партия имеет 81 место из 736 в бундестаге и 228 с 1884 – в ландтагах. 10 представителей АДН заседают в Европарламенте.В начале июля 2022 года депутат АдГ назвал наложенные на РФ санкции бесполезными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток–2. Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ сказал, что АдГ - это "не только правопопулистская партия, но и партия России".

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Также он уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и ряде других стран.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.

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Оксана Житнюк

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