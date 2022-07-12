UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат немецкой АдГ "провел" Мельника с должности коллажем с нацистскими приветствиями

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 19:02
Депутат немецкой АдГ
Андрей Мельник (фото – ЕРА)

Немецкий депутат от ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Петр Быстрон опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором различные немецкие политики провожают уходящего с должности посла Украины в Берлине Андрея Мельника гитлеровским приветствием. Как сообщает Bild, Мельник в ответ назвал немецкого политика "пятой колонной Путина".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Twitter Быстрон подписал фотоколлаж так: "Пока, пока, Мельник: немецкие политики машут на прощание!".

Депутат немецкой АдГ "провел" Мельника с должности коллажем с нацистскими приветствиями

Как предполагает немецкое издание, вероятно, Быстрон разместил такой коллаж из-за слов Мельника о лидере Организации украинских националистов (б) Степане Бандере. Мельник говорил, что нет никаких доказательств убийства "бандеровцами" сотни тысяч евреев, но такой нарратив до сих пор продвигают россияне – и его поддерживают в Польше, Германии, Израиле.

В комментарии журналистам политик сказал, что "не понимает ажиотажа", и что "люди должны перестать видеть гитлеровское приветствие в каждом невинном взмахе".

"Я желаю послу Мельнику безопасной дороги домой и надеюсь на дальнейшие встречи с ним", – добавил депутат.

Сам Мельник прокомментировал твит Быстрона так: "Я не знал, что ты НАСТОЛЬКО сумасшедший. Боже мой".

В комментарии Bild он также сказал: "Когда я вижу, как эта пятая колонна Путина кипит от гнева, то я знаю, что как посол я все сделал правильно".

СПРАВКА. Основанная в начале 2013 года партия Альтернатива для Германии с самого начала войны России против Украины, с 2014 года, выступала за отмену санкций против РФ, называла войну "внутренним делом Украины", перед полномасштабным вторжением ратировала за отмену поставок вооружений ВСУ. Депутаты партии ездили в Крым и ОРДЛО. Партия имеет 81 место из 736 в бундестаге и 228 с 1884 – в ландтагах. 10 представителей АДН заседают в Европарламенте.

В начале июля 2022 года депутат АдГ назвал наложенные на РФ санкции бесполезными и потребовал ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток–2. Канцлер Германии Олаф Шольц в ответ сказал, что АдГ - это "не только правопопулистская партия, но и партия России".
  • 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла. Также он уволил послов Украины в Германии, Венгрии, Норвегии, Чехии и ряде других стран. 
  • Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что Мельник может занять должность заместителя министра иностранных дел.

Читайте также: Едкий и недипломатичный. Самые громкие скандалы посла Украины в Германии Андрея Мельника

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
АдГ Германия посол андрей мельник петр быстрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 