Депутат Слуги народа: В условиях войны фракцию ОПЗЖ стоило бы расстрелять

Депутат Слуги народа Никита Потураев считает, что если бы была официально объявлена война против России, фракцию ОПЗЖ в Раде "стоило бы расстрелять". Об этом он заявил во время дискуссии с нардепом ОПЗЖ Нестором Шуфричем в эфире канала Украина 24.

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Перед фразой Потураева Шуфрич говорил, что у ОПЗЖ "есть возможность говорить в Донецке, Луганске и Москве".

Шуфрич также назвал Майдан "мятежом" и сказал, что, если бы в 2014-м был выполнен утвержденный МИД Франции, Германии и Польши меморандум об урегулировании кризиса, то, по его мнению, не было бы оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Потураев в ответ на слова о Майдане сказал, что Шуфрич "очень неправ".

"Если бы была объявлена война, то в условиях войны, вашу фракцию следовало бы, конечно, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована. Потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", – добавил депутат Слуги народа.

Однако Потураев подчеркнул, что правящая партия придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе – и он не призывает вводить военное положение.

Шуфрич ответил, что он уже – "как бы привыкший" к подобным словам о расстрелах.

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Марк Сировой

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