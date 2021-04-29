Депутат Слуги народа: В условиях войны фракцию ОПЗЖ стоило бы расстрелять
Депутат Слуги народа Никита Потураев считает, что если бы была официально объявлена война против России, фракцию ОПЗЖ в Раде "стоило бы расстрелять". Об этом он заявил во время дискуссии с нардепом ОПЗЖ Нестором Шуфричем в эфире канала Украина 24.
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Перед фразой Потураева Шуфрич говорил, что у ОПЗЖ "есть возможность говорить в Донецке, Луганске и Москве".
Шуфрич также назвал Майдан "мятежом" и сказал, что, если бы в 2014-м был выполнен утвержденный МИД Франции, Германии и Польши меморандум об урегулировании кризиса, то, по его мнению, не было бы оккупации Крыма и войны на Донбассе.
Потураев в ответ на слова о Майдане сказал, что Шуфрич "очень неправ".
"Если бы была объявлена война, то в условиях войны, вашу фракцию следовало бы, конечно, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована. Потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов", – добавил депутат Слуги народа.
Однако Потураев подчеркнул, что правящая партия придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе – и он не призывает вводить военное положение.
Шуфрич ответил, что он уже – "как бы привыкший" к подобным словам о расстрелах.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата ОПЗЖ Козака и трех телеканалов из так называемого пула Медведчука.
- 19 февраля СНБО ввел санкции против самого лидера Медведчука и его окружения.
- Медведчук назвал санкциями "незаконными" и заявил, что президент Владимир Зеленский перешел последние границы.
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