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Депутат Трубицын говорит, что взяток не брал и от НАБУ не убегал

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 17:29
Депутат Трубицын говорит, что взяток не брал и от НАБУ не убегал - Фото
Владислав Трубицын (скриншот с видео)

Депутат Киевсовета от Слуги народа Владислав Трубицын, подозреваемый в получении взятки, заявил, что никаких взяток не брал и во время задержания от детективов НАБУ не убегал. Об этом он написал в Facebook.

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"Во-первых, я никогда и ни от кого не получал никаких взяток и тем более не задерживался на получении взяток! Во-вторых, я не убегал от НАБУ полдня, как это вбрасывалось в медиа, и в розыск меня никто не объявлял", – написал депутат.

Он утверждает, что в момент задержания находился в Оболонской РГА на рабочей встрече и "при первой же просьбе правоохранителей вышел к ним".

Также Трубицын заявил, что в течение года за ним велась слежка, "и все это время меня активно провоцировал на незаконные действия провокатор и в то же время агент НАБУ Андрей Максименко...". По словам депутата, Максименко получал от него "решительный отказ на какие-либо незаконные предложения".

"Я считаю все это дело против меня политической расправой за мою жесткую позицию в Киевсовете, которую я всегда имел и буду иметь", – написал Трубицын.

Он сообщил, что завтра будет присутствовать на пленарном заседании Киевсовета.

Депутат Трубицын говорит, что взяток не брал и от НАБУ не убегал
  • 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении Трубицына и еще пятерых лиц на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли. Все шестеро были задержаны. 
  • 11 февраля суд избрал Трубицыну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 14,9 млн грн. Сегодня залог внесли.
  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации Слуги народа для "принятия решений по отношению к Владиславу Трубицыну".
Вадим Ребрина
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