Депутата Батькивщины допросят по делу об "избирательной пирамиде"

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат от Батькивщины Валерий Дубиль вызван на допрос в прокуратуру по делу об "избирательной пирамиде". Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко подтвердил, что Государственное бюро расследований завтра на допрос в прокуратуру вызван народный депутат Дубиль, и, поскольку он не лишен депутатских полномочий, прийти на допрос он может только по собственной воле.

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Отвечая на вопрос, какие вопросы хотят задать ему следователи, Луценко отметил, что в ГПУ нет ни одного уголовного дела по какому-либо кандидату в президенты. "Я знаю не меньше двух кандидатов, которые очень хотели бы, чтобы против них были дела, для имиджа преследуемых властью, они даже анонсируют, что их вот-вот будут арестовывать", - сказал он.

"Но к народному депутату Дубилю претензии есть, поскольку именно он, по имеющимся к нас доказательствам, в том числе аудио, записанными СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали сеть к выборам", - подчеркнул Луценко.

Говоря о финансировании "пирамиды", генпрокурор отметил, что речь идет о сотнях миллионов.

На прошлой неделе СБУ сообщила, что пресекла деятельность "избирательной пирамиды", которая подкупала избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты.

Руководил "пирамидой" якобы один из народных депутатов. Позже спецслужба опубликовала материалы этого дела, в которых фигурирует имя Руслана Богдана. Человек с таким же именем является депутатом Рады из фракции Батькивщина.