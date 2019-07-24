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Депутатам напоследок придется показать доходы - НАПК

Депутатам напоследок придется показать доходы - НАПК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
24.07.2019, 15:13

Национальное агентство по противодействию коррупции напомнило нардепам о том, что они субъекты декларирования

Национальное агентство по противодействию коррупции обратило внимание народных депутатов Украины, прекращающих свои полномочия, а также новоизбранных депутатов на сроки подачи имущественных деклараций. Соответствующее обращение размещено на сайте НАПК.

Таким образом, депутаты, прекращающие свои полномочия должны подать две декларации: в день прекращения мандата - то есть в день первого заседания нового созыва Рады - и в следующем году, до 1 апреля 2020 года. 

У новоизбранных нардепов декларативный период начнется с подачи ежегодной декларации с дедлайном до 1 апреля 2020 года, когда они должны будут показать свое имущество и доходы за 2019 год. 

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о результатах полной проверки 45 деклараций нардепов, судей и других субъектов декларирования. Проверки 31 из этих деклараций были начаты по результатам отбора системой логического и арифметического контроля. Среди 45 проверенных декларантов оказалось 14 народных депутатов.

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коррупция проверки выборы напк
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